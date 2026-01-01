Atelier mosaïque adulte Site archéologique Glanum Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence

Atelier mosaïque adulte Site archéologique Glanum

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 14h. Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le site archéologique de Glanum vous invite à une immersion dans les temps anciens grâce à une initiation à la mosaïque romaine.Amoureux

Participez à un atelier créatif de mosaïque organisé au Site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence. Cette séance, pensée pour les adultes, vous immerge dans l’univers fascinant de la mosaïque, un art décoratif hérité de l’Antiquité.



L’atelier se déroule dans un cadre convivial, idéal pour découvrir une discipline artistique manuelle tout en créant une œuvre personnelle à emporter. .

Site archéologique Glanum Avenue Vincent Van-Gogh Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The archaeological site of Glanum invites you to immerse yourself in ancient times with an introduction to Roman mosaics.

L’événement Atelier mosaïque adulte Site archéologique Glanum Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles