Atelier Mosaïque Blue Fox Coffee Agen

Le Blue Fox Coffee vous invite à l’atelier Mosaïque animé par Julien, grand passionné de cet art minutieux. Pour les nouveaux participants, ou les nouvelles créations, pensez à ramener un dessin de ce que vous aimeriez réaliser !

Blue Fox Coffee invites you to the Mosaic workshop led by Julien, a great enthusiast of this meticulous art. For new participants, or new creations, remember to bring a drawing of what you’d like to make!

