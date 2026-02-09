Atelier mosaique

3, Masgot Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Initiation à la mosaïque. A partir de 6 ans. Accompagnement par un adulte obligatoire. .

3, Masgot Bourganeuf 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine animation.masgot23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier mosaique Bourganeuf a été mis à jour le 2026-02-05 par Creuse Tourisme