Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-15
Venez composer un joli bouquet à partir d’émaux de Briare, pates de verre et grès cérame.
Découverte des outils pour tailler ces matériaux, apprenez à tailler vos tesselles en forme de pétales pour réaliser de jolies fleurs.
Travail d’assemblage des tesselles et sur les harmonies colorées.
> Réservation obligatoire .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
English : Atelier Mosaïque Champêtre
