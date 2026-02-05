Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque Champêtre

Venez composer un joli bouquet à partir d’émaux de Briare, pates de verre et grès cérame.

Découverte des outils pour tailler ces matériaux, apprenez à tailler vos tesselles en forme de pétales pour réaliser de jolies fleurs.

Travail d’assemblage des tesselles et sur les harmonies colorées.

> Réservation obligatoire .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

