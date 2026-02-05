Atelier Mosaïque d’ardoises LA BULLE Vimoutiers
Atelier Mosaïque d’ardoises LA BULLE Vimoutiers jeudi 23 avril 2026.
Atelier Mosaïque d’ardoises
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
2026-04-23
Venez réaliser une mosaïque contemporaine en jouant avec l’ardoise.
Apprentissage des techniques de pose, les hauteurs des tesselles, des ombres, etc.
Découverte des outils spécifiques au travail de l’ardoise taillants, ciseaux, marteline…
> Réservation obligatoire .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
