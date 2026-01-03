Atelier Mosaïque

Maison des Métiers d'Art Douains

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

2026-02-07

Atelier de Mosaïque Création d’un Tableau Thématique Météorite

Katia GITON vous invite à participer à un atelier créatif dédié à l’art de la mosaïque. Que vous soyez débutant ou passionné d’art, cet atelier est une belle opportunité pour découvrir cette technique fascinante tout en laissant libre cours à votre imagination.

1. Présentation des matériaux et des outils

Nous commencerons par une présentation des différents matériaux que nous utiliserons marbres, grès cérame, pâtes de verre et coquillages, ainsi que les outils nécessaires pour découper et assembler les tesselles. Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec chaque élément et de comprendre comment ils interagissent pour créer des œuvres uniques.

2. Techniques de collage des tesselles

L’artisan vous expliquera les différentes méthodes de collage des tesselles pour obtenir un rendu harmonieux et stable.

3. Réalisation de votre propre Chandelier

Le thème de cette création sera Le chandelier , inspiré par le modèle que je vous présenterai. Vous pourrez soit vous en inspirer, soit suivre votre propre vision artistique. Tout le matériel est fourni pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel la créativité !

Venez découvrir le plaisir de la mosaïque et repartez avec une œuvre unique réalisée de vos propres mains.

Public À partir de 14 ans .

