Atelier mosaïque enfant pour Halloween Amboise
Atelier mosaïque enfant pour Halloween
34 Rue de Mosny Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-30 09:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-30
Le jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2025, Amboise Mosaïque propose des ateliers de création pour les enfants à l’occasion d’Halloween.
Laissez votre petit artiste se faire guider pour créer une mosaïque Halloweenesque en petit format, pleine de couleur, à travers un atelier de 3h (demie journée) ou de 6h (journée complète ou deux demies journées).
Matériel fourni.
Inscriptions à l’atelier, par mail ou en ligne. 36 .
34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com
English :
On Thursday October 30 and Friday October 31, 2025, Amboise Mosaïque offers creative workshops for children to celebrate Halloween.
German :
Am Donnerstag, den 30. und Freitag, den 31. Oktober 2025 bietet Amboise Mosaïque anlässlich von Halloween kreative Workshops für Kinder an.
Italiano :
Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025, il Mosaico di Amboise propone laboratori creativi per bambini per festeggiare Halloween.
Espanol :
El jueves 30 y el viernes 31 de octubre de 2025, Amboise Mosaïque propone talleres creativos para niños con motivo de Halloween.
