Atelier mosaïque enfant pour Halloween Amboise

Atelier mosaïque enfant pour Halloween

34 Rue de Mosny Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-30 09:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-30

Le jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2025, Amboise Mosaïque propose des ateliers de création pour les enfants à l’occasion d’Halloween.

Laissez votre petit artiste se faire guider pour créer une mosaïque Halloweenesque en petit format, pleine de couleur, à travers un atelier de 3h (demie journée) ou de 6h (journée complète ou deux demies journées).

Matériel fourni.

Inscriptions à l’atelier, par mail ou en ligne. 36 .

34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com

English :

On Thursday October 30 and Friday October 31, 2025, Amboise Mosaïque offers creative workshops for children to celebrate Halloween.

German :

Am Donnerstag, den 30. und Freitag, den 31. Oktober 2025 bietet Amboise Mosaïque anlässlich von Halloween kreative Workshops für Kinder an.

Italiano :

Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025, il Mosaico di Amboise propone laboratori creativi per bambini per festeggiare Halloween.

Espanol :

El jueves 30 y el viernes 31 de octubre de 2025, Amboise Mosaïque propone talleres creativos para niños con motivo de Halloween.

