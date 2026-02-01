Atelier mosaïque enfants (7-18 ans) Amboise

Atelier mosaïque enfants (7-18 ans)

Le 19 et 20 février 2026, un atelier mosaïque spécial enfants (7-18 ans) est organisé durant les vacances. Les enfants apprendront à créer leur propre mosaïque et découvrir les bases de cet art ancestral dans une ambiance créative et ludique. Les enfants réaliseront une œuvre personnelle qu’ils emporteront avec eux.

Matériel et matériaux compris.

Accompagnement personnalisé petit groupe.

Inscription à l’atelier, par mail ou en ligne. 30 .

34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com

English : Mosaic workshop for children (aged 7–18)

On 19th and 20th February 2026, a special mosaic workshop for children (aged 7–18) will be held during the holidays.

