Atelier Mosaïque Enfants/Ados Paray-le-Monial

Atelier Mosaïque Enfants/Ados Paray-le-Monial lundi 27 octobre 2025.

Atelier Mosaïque Enfants/Ados

4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-27

Pendant les vacances de la Toussaint, viens créer en mosaïque ta citrouille ou des champignons colorés. Une belle occasion pour dessiner, tailler tes tesselles, les coller et finir en peinture !

A partir de 8 ans. Activité réservée aux enfants et ados. .

4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45 elisabeth.mosaique@gmail.com

