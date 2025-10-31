Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant Loubieng
Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant Loubieng vendredi 31 octobre 2025.
Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant
Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Une connexion à soi créative et ludique, dans une ambiance soutenante d’un petit groupe, grâce à l’art et à la création. .
Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41 contact@joelletalpinmosaique.com
English : Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant
German : Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant
Italiano :
Espanol : Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant
L’événement Atelier mosaïque et peinture enfant ou parent/enfant Loubieng a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Coeur de Béarn