Atelier Mosaïque et Reconnexion à soi
Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Un atelier créatif sous forme d’un véritable voyage intérieur pour se reconnecter à soi-même à travers l’art et la création.
Chaque morceau que vous choisissez, chaque fragment que vous assemblez, est un pas vers votre propre exploration. Cet art ancestral, mêlant créativité et intériorité, invite à ralentir, à être pleinement présent et à exprimer librement votre sensibilité, tout en étant accompagné dans un cadre bienveillant et inspirant. .
Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41
English : Atelier Mosaïque et Reconnexion à soi
