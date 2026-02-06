Atelier Mosaïque et Reconnexion à soi

Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un atelier créatif sous forme d’un véritable voyage intérieur pour se reconnecter à soi-même à travers l’art et la création.

Chaque morceau que vous choisissez, chaque fragment que vous assemblez, est un pas vers votre propre exploration. Cet art ancestral, mêlant créativité et intériorité, invite à ralentir, à être pleinement présent et à exprimer librement votre sensibilité, tout en étant accompagné dans un cadre bienveillant et inspirant. .

Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41

L’événement Atelier Mosaïque et Reconnexion à soi Loubieng a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn