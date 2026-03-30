Atelier mosaique Masgot Fransèches

Atelier mosaique

Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-06

Initiation à la mosaïque. Les mercredis des vacances de Pâques. A partir de 6 ans. Enfant accompagné d’un adulte. .

Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com

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English : Atelier mosaique

L’événement Atelier mosaique Fransèches a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Tourisme