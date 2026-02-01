Atelier Mosaïque Les Ateliers Créatifs Guérande

Atelier Mosaïque

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-23 16:00:00

2026-02-23

Viens fabriquer ton objet en mosaïque sans joint. 
A partir de 5 ans.   .

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 84 24 06 06 a.ducate@les-ateliers-creatifs.fr

