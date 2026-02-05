Atelier Mosaïque Intuitive LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque Intuitive

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

En s’inspirant d’une œuvre du maître contemporain Enzo Tinarelli, découvrez la mosaïque dans une démarche intuitive.

Disposez selon votre inspiration des tesselles pré taillées et composez une œuvre abstraite.

Apprentissage de la pose directe sur mortier.

Travail sur la complémentarité des couleurs et l’andamenti (le mouvement).

> Réservation obligatoire .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

L’événement Atelier Mosaïque Intuitive Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-05 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault