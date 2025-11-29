Atelier mosaïque Les petites fées et les colibris enchantés Office de tourisme Coeur de Béarn Orthez
Atelier mosaïque Les petites fées et les colibris enchantés
Office de tourisme Coeur de Béarn 1, rue des Jacobins Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Les petites fées et les colibris enchantés se posent à l’Office de Tourisme pour partager leur doux et joyeux message en mosaïque. Accompagnés par Joëlle Talpin, les participants réaliseront une petite œuvre à emporter, en associant verre, émaux, bois et éléments naturels. Un moment créatif et convivial pour découvrir la richesse des matières, la magie de la mosaïque et le plaisir de créer ensemble. .
Office de tourisme Coeur de Béarn 1, rue des Jacobins Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40
