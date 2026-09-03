Atelier mosaïque romaine Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux

Informations pratiques

Saint-Cybardeaux

Atelier mosaïque romaine

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Jeudi 22 octobre de 10h30 à 12h

Atelier mosaïque romaine, fabrication d’un cadre avec 300 tesselles sur un motif de votre choix avec de nouveaux modèles spéciaux pour Samhain (Halloween celte). Enfant de 7 à 14 ans. Tarif 5€.

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Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

Thursday, October 22, from 10:30 a.m. to 12:00 p.m.

Roman mosaic workshop: Create a frame using 300 tesserae in a design of your choice, featuring new special templates for Samhain (Celtic Halloween). For children ages 7–14. Price: 5?.

L’événement Atelier mosaïque romaine Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais