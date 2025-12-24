Atelier Mosaïque, Saint-Germain-du-Puy

Atelier Mosaïque

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-17

Initiez-vous à la mosaïque et à la céramique lors de deux ateliers animés par Marie Ella Stellfeld Atelier M.E.S, à la bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat. Un moment créatif ouvert à tous.

La mosaïque vous tente ? N’hésitez pas à vous inscrire aux deux ateliers mosaïque animés par Marie Ella Stellfeld Atelier M.E.S. Ces ateliers vous proposent de vous initier à la céramique et à l’harmonie des formes et des couleurs à travers la pratique de la mosaïque.

Organisés à la bibliothèque municipale Marguerite-Renaudat de la Ville de Saint-Germain-du-Puy, ces rendez-vous créatifs sont ouverts à tous et se déroulent dans une ambiance conviviale et inspirante. Chaque participant pourra découvrir les techniques de base et réaliser une création personnelle. 45 .

Try your hand at mosaics and ceramics at two workshops led by Marie Ella Stellfeld? M.E.S workshop, at the Marguerite-Renaudat municipal library. A creative moment open to all.

