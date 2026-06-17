Atelier Mosaïque Spécial Embouteillage Autour d’1 Tesselle Lapalisse
mardi 6 octobre 2026 · Autour d'1 Tesselle · Lapalisse
Informations pratiques
Lapalisse
Atelier Mosaïque Spécial Embouteillage
Autour d’1 Tesselle 7 rue du Commerce Lapalisse Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Sur réservation.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-09 17:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Autour d’1 tesselle vous propose des ateliers de mosaïque spéciale embouteillage du 6 au 9 octobre à partir de 10h. Inscription au 06 84 53 19 00. Place limitées.
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Autour d’1 Tesselle 7 rue du Commerce Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 53 19 00
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English :
« Autour d’1 tesselle » is offering special « traffic jam » mosaic workshops from October 6 to 9, starting at 10 a.m. Register by calling 06 84 53 19 00. Space is limited.
L’événement Atelier Mosaïque Spécial Embouteillage Lapalisse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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