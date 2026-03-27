Atelier Mosaïque UTL Gien

Atelier Mosaïque UTL Centre Anne de Beaujeu Gien 2026-04-27

Atelier Mosaïque UTL Gien lundi 27 avril 2026.

Atelier Mosaïque UTL

Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Atelier Mosaïque UTL
Atelier avec Malie Salle 203
Ouvert uniquement au adhérent   .

Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75  utl.gien@orange.fr

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English :

Mosaic workshop UTL

L’événement Atelier Mosaïque UTL Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN

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