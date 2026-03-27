Atelier Mosaïque UTL

Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Atelier Mosaïque UTL

Atelier avec Malie Salle 203

Ouvert uniquement au adhérent .

Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

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English :

Mosaic workshop UTL

L’événement Atelier Mosaïque UTL Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN