Atelier mosaïques Lorris

2 Rue du Faubourg de Gien Lorris Loiret
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Atelier mosaïque pour petits et grands. A 14h. Matériel fourni, collation incluse 20€. Réservation en boutique ou par tel Décor autrement 09 86 51 54 59 .
2 Rue du Faubourg de Gien Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 86 51 54 59
English :
Mosaic workshop
German :
Mosaik-Workshop
Italiano :
Laboratorio di mosaico
Espanol :
Taller de mosaico
