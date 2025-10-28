Atelier mosaïques Lorris

Atelier mosaïques Lorris mardi 28 octobre 2025.



Début : 2025-10-28 14:00:00

2025-10-28

Atelier mosaïque pour petits et grands. A 14h. Matériel fourni, collation incluse 20€. Réservation en boutique ou par tel Décor autrement 09 86 51 54 59 .

2 Rue du Faubourg de Gien Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 86 51 54 59

English :

Mosaic workshop

German :

Mosaik-Workshop

Italiano :

Laboratorio di mosaico

Espanol :

Taller de mosaico

