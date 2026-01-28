ATELIER : MOTIFS & FIGURES CACHÉES – JEU XXL DE POINTS À RELIER ! Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 1 février, 15h00 Entée libre – Adhésion de soutien à partir de 5 €

Qui dit 1er dimanche du mois, dit Dim’BAR, atelier créatif et convivial gratuit ouvert à toutes et tous pour exprimer sa créativité, inventer des motifs et transformer des fragments en figures uniques

**Le dimanche 1er février de 16:00 à 18:00, et si on jouait à relier des points… mais en version ART ?!**

**À partir de l’œuvre murale de Geoffroy Didier constituée d’une multitude de fragments de céramique, porcelaine, carrelage, venez inventer, révéler :** des motifs fous ; des figures secrètes ; des paysages imaginaires …

**En solo,** reliez, tracez, inventez, transformez des points en chats, en arbres, en monstres ou en fusées !

**En groupe,** créez une fresque collective géante à admirer ou à emporter.

**Matériel fourni** – À vous d’ajouter votre folie créative !

**TOUS BIENVENU•ES,** enfants, ados, adultes, mamies, papis (même les chats, s’ils tiennent un feutre).

Gratuit – Pas besoin de s’inscrire et toujours un petit goûter à partager !

Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00

0362281386

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



