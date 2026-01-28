ATELIER : MOTIFS & FIGURES CACHÉES – JEU XXL DE POINTS À RELIER ! Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix
ATELIER : MOTIFS & FIGURES CACHÉES – JEU XXL DE POINTS À RELIER ! Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix dimanche 1 février 2026.
ATELIER : MOTIFS & FIGURES CACHÉES – JEU XXL DE POINTS À RELIER ! Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 1 février, 15h00 Entée libre – Adhésion de soutien à partir de 5 €
Qui dit 1er dimanche du mois, dit Dim’BAR, atelier créatif et convivial gratuit ouvert à toutes et tous pour exprimer sa créativité, inventer des motifs et transformer des fragments en figures uniques
**Le dimanche 1er février de 16:00 à 18:00, et si on jouait à relier des points… mais en version ART ?!**
**À partir de l’œuvre murale de Geoffroy Didier constituée d’une multitude de fragments de céramique, porcelaine, carrelage, venez inventer, révéler :** des motifs fous ; des figures secrètes ; des paysages imaginaires …
**En solo,** reliez, tracez, inventez, transformez des points en chats, en arbres, en monstres ou en fusées !
**En groupe,** créez une fresque collective géante à admirer ou à emporter.
**Matériel fourni** – À vous d’ajouter votre folie créative !
**TOUS BIENVENU•ES,** enfants, ados, adultes, mamies, papis (même les chats, s’ils tiennent un feutre).
Gratuit – Pas besoin de s’inscrire et toujours un petit goûter à partager !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00
1
0362281386
Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord