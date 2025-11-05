Atelier Motricité 0-3 ans ter, 26 Rue de l’Aumônerie Gençay
Atelier Motricité 0-3 ans ter, 26 Rue de l’Aumônerie Gençay mercredi 5 novembre 2025.
Atelier Motricité 0-3 ans
ter, 26 Rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-11-05 2025-12-10
Ateliers encadrés par Aline Mestdagh, psychomotricienne. .
ter, 26 Rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 91 94 famille@millebulles-csc86.org
English : Atelier Motricité 0-3 ans
German : Atelier Motricité 0-3 ans
Italiano :
Espanol : Atelier Motricité 0-3 ans
L’événement Atelier Motricité 0-3 ans Gençay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou