Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault

Atelier motricité

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Une animation motricité est proposée avec le Relais Petite Enfance, de 10 h à 11 h 30 au gymnase Maurice Barret à Airvault. Réservations au 05 49 64 73 10. Le Relais Petite Enfance propose de nombreuses animations lors des vacances scolaires, retrouvez le programme dans les images. .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Atelier motricité

L’événement Atelier motricité Airvault a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Airvaudais Val du Thouet