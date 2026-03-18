Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault
Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault mercredi 15 avril 2026.
Atelier motricité
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Une animation motricité est proposée avec le Relais Petite Enfance, de 10 h à 11 h 30 au gymnase Maurice Barret à Airvault. Réservations au 05 49 64 73 10. Le Relais Petite Enfance propose de nombreuses animations lors des vacances scolaires, retrouvez le programme dans les images. .
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
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English : Atelier motricité
L’événement Atelier motricité Airvault a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Airvaudais Val du Thouet