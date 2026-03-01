Atelier motricité Ca tangue, ça se penche et ça se redresse … Clermont-en-Argonne

Atelier motricité Ca tangue, ça se penche et ça se redresse …

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, le relais petite enfance propose un atelier de motricité pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Ils pourront jouer à trouver leur propre stabilité.Enfants

16 rue Thiers Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 petite.enfance@argonne-meuse.fr

As part of Early Childhood Week, the relais petite enfance is offering a motor skills workshop for children aged 6 months to 3 years. They can play at finding their own stability.

