Atelier motricité Ca tangue, ça se penche et ça se redresse … Clermont-en-Argonne mardi 24 mars 2026.
16 rue Thiers Clermont-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2026-03-24 09:30:00
fin : 2026-03-24 11:00:00
2026-03-24
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, le relais petite enfance propose un atelier de motricité pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Ils pourront jouer à trouver leur propre stabilité.Enfants
16 rue Thiers Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 petite.enfance@argonne-meuse.fr
English :
As part of Early Childhood Week, the relais petite enfance is offering a motor skills workshop for children aged 6 months to 3 years. They can play at finding their own stability.
