ATELIER MOTRICITÉ LES 1ERS MOUVEMENTS Montespan
ATELIER MOTRICITÉ LES 1ERS MOUVEMENTS Montespan lundi 13 avril 2026.
Montespan
ATELIER MOTRICITÉ LES 1ERS MOUVEMENTS
SALLE COMMUNALE DE LÉOUDRY Montespan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 16:00:00
fin : 2026-04-13 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Premiers mouvements atelier de motricité
Un espace pour bouger, explorer et grandir, dédié aux enfants de 1 mois à 3 ans, accompagnés de leur(s) parent(s). .
SALLE COMMUNALE DE LÉOUDRY Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!
L’événement ATELIER MOTRICITÉ LES 1ERS MOUVEMENTS Montespan a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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