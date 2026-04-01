Montespan

ATELIER MOTRICITÉ LES 1ERS MOUVEMENTS

SALLE COMMUNALE DE LÉOUDRY Montespan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 16:00:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !

Premiers mouvements atelier de motricité

Un espace pour bouger, explorer et grandir, dédié aux enfants de 1 mois à 3 ans, accompagnés de leur(s) parent(s). .

SALLE COMMUNALE DE LÉOUDRY Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

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English :

April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!

L’événement ATELIER MOTRICITÉ LES 1ERS MOUVEMENTS Montespan a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE