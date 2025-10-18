Atelier motricité libre Chéméré Chaumes-en-Retz

Atelier motricité libre Chéméré Chaumes-en-Retz samedi 18 octobre 2025.

Atelier motricité libre

Chéméré 19 rue de la Blanche Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Venez observer votre enfant dans un cadre bienveillant, le regarder développer sa motricité, son agilité, le voir grandir et s’épanouir

L’équipe de l’AFR transforme le lieu pour déployer un maximum d’espaces, permettant à votre enfant de jouer en toute liberté !

Construction, parcours aériens, filet de pirates, jeux de manipulation seront au rendez-vous.

Un moment privilégié à vivre avec votre enfant, qui vous permettra de reproduire des aménagements simples chez vous.

sur chaque atelier sera proposé l’accompagnement d’une psychomotricienne

atelier parent enfants de 0 à 6 ans

Chéméré 19 rue de la Blanche Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 24 coordinationpetiteenfance@afr-chemere.org

English :

Come and watch your child develop his motor skills and agility in a caring environment, and watch him grow and blossom

German :

Kommen Sie und beobachten Sie Ihr Kind in einem wohlwollenden Rahmen, sehen Sie zu, wie es seine Motorik und Beweglichkeit entwickelt, wie es wächst und gedeiht

Italiano :

Venite a osservare il vostro bambino in un ambiente attento, guardatelo sviluppare le sue capacità motorie e la sua agilità, e vedetelo crescere e sbocciare

Espanol :

Venga y observe a su hijo en un entorno afectuoso, observe cómo desarrolla sus habilidades motoras y su agilidad, y véalo crecer y florecer

