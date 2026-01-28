Atelier motricité Salle du périscolaire Négrondes
Atelier motricité Salle du périscolaire Négrondes mercredi 18 février 2026.
Atelier motricité
Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
De 0 à 5 ans
De 0 à 5 ans .
Salle du périscolaire 1 Place Basbayon Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier motricité
From 0 to 5 years
L’événement Atelier motricité Négrondes a été mis à jour le 2026-01-26 par Isle-Auvézère