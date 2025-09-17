Atelier motricité pour les 0-3 ans Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Atelier motricité pour les 0-3 ans Centre socioculturel des Bourderies Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit Jeune Public – Age maximum : 4

Atelier motricité dans la grande salle du CSC- grande moquette avec modules et parcours de motricité- tapis et coussins- ambiance calmeOuvert aux parents, grands-parents, assistant•es maternellesAccompagnement obligatoire, les enfants restent sous la responsabilité des représentant•es légaux•ales.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46