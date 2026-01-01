Atelier motricité pour les 0-3 ans La salle omnisports Plouénan

Atelier motricité pour les 0-3 ans

La salle omnisports Kermaria Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 10:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Dans une salle équipée pour jouer et bouger cet atelier permettra à votre enfant de vivre des expériences et développer sa motricité.

Sur inscription. Réservé aux enfants accompagnés d’un parent/grand-parent.

Organisé par La Maison des Familles. .

La salle omnisports Kermaria Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 69 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier motricité pour les 0-3 ans

L’événement Atelier motricité pour les 0-3 ans Plouénan a été mis à jour le 2025-12-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX