Atelier motricité pour les 0-3 ans La salle omnisports Plouénan
Atelier motricité pour les 0-3 ans La salle omnisports Plouénan jeudi 15 janvier 2026.
Atelier motricité pour les 0-3 ans
La salle omnisports Kermaria Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 10:30:00
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Dans une salle équipée pour jouer et bouger cet atelier permettra à votre enfant de vivre des expériences et développer sa motricité.
Sur inscription. Réservé aux enfants accompagnés d’un parent/grand-parent.
Organisé par La Maison des Familles. .
La salle omnisports Kermaria Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 69 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier motricité pour les 0-3 ans
L’événement Atelier motricité pour les 0-3 ans Plouénan a été mis à jour le 2025-12-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX