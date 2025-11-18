Atelier Mots en partage Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Atelier Mots en partage

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 15:00:00

fin : 2025-11-18 17:00:00

2025-11-18

Amateur(s) de lecture et amoureux des livres, venez participer à un atelier de lecture à haute voix. Rendez-vous à la résidence écomard pour ce rendez-vous ! Charlène vous invite à son atelier Mots en partage !

En partenariat avec la bibliothèque et les bénévoles du Marque-Page

Réservation conseillée par téléphone ou via le lien ici



Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Readers and book lovers, come and take part in a read-aloud workshop. See you at the Ecomard residence! Charlène invites you to her Mots en partage workshop!

German :

Leseliebhaber(innen) und Buchliebhaber(innen), nehmen Sie an einem Vorleseworkshop teil. Wir treffen uns zu diesem Termin in der Residenz écomard! Charlène lädt Sie zu ihrem Workshop Mots en partage ein!

Italiano :

Lettori e amanti dei libri, venite a partecipare a un laboratorio di lettura ad alta voce. Venite a trovarci alla residenza Ecomard! Charlène vi invita al suo laboratorio Mots en partage!

Espanol :

Lectores y amantes de los libros, vengan a participar en un taller de lectura en voz alta. Acompáñenos a la residencia Ecomard Charlène le invita a su taller Mots en partage

