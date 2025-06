Atelier moulage de chocolat Chocolaterie La Royannette Royan 2 juillet 2025 14:00

Charente-Maritime

Atelier moulage de chocolat Chocolaterie La Royannette 1 rue de Montréal Royan Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-08-27

2025-07-02

Venez fabriquer votre moulage en chocolat.

Possibilité de faire la visite guidée de la chocolaterie avec dégustation les lundis et vendredis à 10h00 (sur réservation).

.

Chocolaterie La Royannette 1 rue de Montréal

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 06 73

English :

Come and make your own chocolate mold.

Guided tour of the chocolate factory with tasting on Mondays and Fridays at 10:00 am (booking required).

German :

Kommen Sie und stellen Sie Ihren eigenen Schokoladenguss her.

Montags und freitags um 10:00 Uhr besteht die Möglichkeit, eine Führung durch die Schokoladenfabrik mit Verkostung zu machen (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Venite a creare il vostro stampo di cioccolato.

Visite guidate alla fabbrica di cioccolato e degustazioni sono disponibili il lunedì e il venerdì alle 10.00 (su prenotazione).

Espanol :

Venga a hacer su propio molde de chocolate.

Visitas guiadas a la fábrica de chocolate y degustaciones disponibles los lunes y viernes a las 10 de la mañana (previa reserva).

