Atelier moule à chocolat Montbéliard
Atelier moule à chocolat Montbéliard mercredi 10 décembre 2025.
Atelier moule à chocolat
L’Atelier du Pavillon des sciences Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 16:45:00
Date(s) :
2025-12-10
La nouvelle programmation des ateliers grand public est en ligne ! Prochain rendez-vous mercredi 10 décembre de 14h à 16h45 Moule à chocolat .
Au programme, créer un contre-moule en bois grâce à la découpeuse laser, puis réaliser le moule dans du plastique alimentaire. Ce moule pourra avoir la forme que vous souhaitez un sapin, un chat, un poisson…
A partir de 9 ans Tarif 17 euros Sur réservation au 03 81 97 18 21 .
L’Atelier du Pavillon des sciences Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
English : Atelier moule à chocolat
German : Atelier moule à chocolat
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier moule à chocolat Montbéliard a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD