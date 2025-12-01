Atelier moule à chocolat Montbéliard

Atelier moule à chocolat

L’Atelier du Pavillon des sciences Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 16:45:00

2025-12-10

La nouvelle programmation des ateliers grand public est en ligne ! Prochain rendez-vous mercredi 10 décembre de 14h à 16h45 Moule à chocolat .

Au programme, créer un contre-moule en bois grâce à la découpeuse laser, puis réaliser le moule dans du plastique alimentaire. Ce moule pourra avoir la forme que vous souhaitez un sapin, un chat, un poisson…

A partir de 9 ans Tarif 17 euros Sur réservation au 03 81 97 18 21 .

L’Atelier du Pavillon des sciences Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

