Atelier Moustique tigre & compagnie Le Puy-en-Velay

Atelier Moustique tigre & compagnie Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Atelier Moustique tigre & compagnie

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Venez à la rencontre du moustique tigre ! Grâce à des ateliers de manipulation, des jeux, de l’observation au microscope, apprenez à reconnaître ce petit insecte et les bonnes pratiques pour s’en prémunir ! par la Ligue de l’enseignement FOL43.

.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Come and meet the tiger mosquito! Through hands-on workshops, games and microscope observation, learn to recognize this tiny insect and the best ways to protect yourself against it! by the Ligue de l’enseignement FOL43.

German :

Lernen Sie die Tigermücke kennen! Mithilfe von Workshops, Spielen und Beobachtungen unter dem Mikroskop lernen Sie, dieses kleine Insekt zu erkennen und wie man sich am besten vor ihm schützt! von der Ligue de l’enseignement FOL43.

Italiano :

Vieni a conoscere la zanzara tigre! Attraverso laboratori pratici, giochi e osservazioni al microscopio, imparate a riconoscere questo minuscolo insetto e i modi migliori per proteggervi da esso! a cura della Ligue de l’enseignement FOL43.

Espanol :

¡Ven a conocer al mosquito tigre! A través de talleres prácticos, juegos y observaciones al microscopio, aprende a reconocer a este pequeño insecto y a protegerte de él. Por la Ligue de l’enseignement FOL43.

L’événement Atelier Moustique tigre & compagnie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay