Atelier mouvement bien-être Marminiac

Atelier mouvement bien-être

Salle des fêtes Marminiac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-12-04 11:45:00

2025-11-06 2025-11-20 2025-12-04 2025-12-18

Renforcer nos capacités physiques en douceur, afin d’enrichir notre conscience corporelle

Venez participer à une ou plusieurs sessions autour du mouvement et du bien-être, animées par Susan Paddon, diplômée en danse de la Juilliard School de New York.

Danseuse de formation, Susan Paddon emploie également dans son enseignement des éléments du Qi Gong, du yoga et de la méthode Alexander. .

Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68 contact@cheminsdelapaix.com

English :

Gently strengthening our physical capacities, to enrich our body awareness

German :

Unsere körperlichen Fähigkeiten auf sanfte Weise stärken, um unser Körperbewusstsein zu bereichern

Italiano :

Rafforzare dolcemente le nostre capacità fisiche, per arricchire la nostra consapevolezza corporea

Espanol :

Fortalecer nuestras capacidades físicas suavemente, para enriquecer nuestra conciencia corporal

