Atelier mouvement bien-être Marminiac
Atelier mouvement bien-être Marminiac jeudi 6 novembre 2025.
Atelier mouvement bien-être
Salle des fêtes Marminiac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-12-04 11:45:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-20 2025-12-04 2025-12-18
Renforcer nos capacités physiques en douceur, afin d’enrichir notre conscience corporelle
Renforcer nos capacités physiques en douceur, afin d’enrichir notre conscience corporelle .
Venez participer à une ou plusieurs sessions autour du mouvement et du bien-être, animées par Susan Paddon, diplômée en danse de la Juilliard School de New York.
Danseuse de formation, Susan Paddon emploie également dans son enseignement des éléments du Qi Gong, du yoga et de la méthode Alexander. .
Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68 contact@cheminsdelapaix.com
English :
Gently strengthening our physical capacities, to enrich our body awareness
German :
Unsere körperlichen Fähigkeiten auf sanfte Weise stärken, um unser Körperbewusstsein zu bereichern
Italiano :
Rafforzare dolcemente le nostre capacità fisiche, per arricchire la nostra consapevolezza corporea
Espanol :
Fortalecer nuestras capacidades físicas suavemente, para enriquecer nuestra conciencia corporal
L’événement Atelier mouvement bien-être Marminiac a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Cazals-Salviac