Atelier mouvements et expression Salle Annexe Gymnase Saint-Caprais-de-Bordeaux

Informations pratiques

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Atelier mouvements et expression

Salle Annexe Gymnase 2 Route du Stade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 16:00:00

fin : 2027-03-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Quel que soit votre âge ou votre forme, venez retrouver votre âme d’enfant à travers le mouvement ! L’atelier Mouvements et Expression , animé par Ludovic Guy, vous invite à un moment convivial et ludique, réservé aux plus de 60 ans, et entièrement gratuit. .

Salle Annexe Gymnase 2 Route du Stade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 83 60 accueil@cdc-portesentredeuxmers.fr

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English : Atelier mouvements et expression

L’événement Atelier mouvements et expression Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers