Atelier Mouv’Seniors Espace Joséphine BAKER – Cocheren

Cocheren

Atelier Mouv’Seniors

Espace Joséphine BAKER – 12A rue du Moulin Cocheren Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-06-03 15:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10

Au programme mobiliser l’ensemble des capacités des participants (équilibre, renforcement musculaire, cardio, mémoire, adresse, coordination). Travailler en groupe sur des exercices ludiques, variés et adaptés à chacun. 6 séances de 1h00 en groupe de 10 à 15 personnes.Tout public

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Espace Joséphine BAKER – 12A rue du Moulin Cocheren 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 29 77 33

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English :

On the program: mobilize all participants’ abilities (balance, muscle strengthening, cardio, memory, dexterity, coordination). Work as a group on fun, varied exercises adapted to each individual. 6 sessions of 1 hour in groups of 10 to 15 people.

L’événement Atelier Mouv’Seniors Cocheren a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME