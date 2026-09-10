Atelier « Moyens de subsistance », Site archéologique de Pincevent, La Grande-Paroisse

Informations pratiques

Atelier « Moyens de subsistance » Dimanche 20 septembre, 10h00 Site archéologique de Pincevent Seine-et-Marne

Tout public pour la partie découverte, à partir de 8 ans pour l’initiation au tir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un atelier de sensibilisation aux moyens de subsistances au Paléolithique récent et de tir au propulseur sur cible sera également proposé en supplément à ces visite-ateliers. Cet atelier aura pour but de montrer au public la manière dont les Magdaléniens chassaient pour acquérir leurs ressources alimentaires, mais aussi les armes utilisées pour chasser : la sagaie et le propulseur.

Découverte des armes de chasse connues pour la Préhistoire et des différents types de propulseurs et de pointes de projectile connues pour l’époque magdalénienne, accompagnée d’une initiation de tir au propulseur sur cible

Ateliers en continue. Durée : 1h.

Site archéologique de Pincevent Chemin rural 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.paysdemontereau.fr Les fouilles réalisées sur ce site attestent la présence humaine dès la Préhistoire. Les chercheurs du CNRS ou affiliés effectuent d’importantes recherches sur les conditions de vie des hommes à l’âge du renne. On y trouve notamment des bois de rennes, des éléments de parure, des amas d’éclat de silex, des foyers de l’époque magdalénienne ; mais également des traces d’occupation du néolithique au gallo-romain.

Atelier découverte

Association ArkéoMédia