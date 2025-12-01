Atelier mug personnalisé Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier mug personnalisé
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Début : 2025-12-20 09:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Atelier création de mugs, venez réaliser vos mugs personnalisés.
Réalisation de votre modèle sur le logiciel en ligne Canva puis sublimation sur notre presse à chaud.
Vous pouvez réserver directement sur notre site. .
Fablab l'Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
