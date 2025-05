ATELIER MULTIMÉDIA CRÉER DES IMAGES AVEC L’IA – Béziers, 28 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

ATELIER MULTIMÉDIA CRÉER DES IMAGES AVEC L’IA 1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Initiez-vous à l’IA en créant des images uniques lors d’un atelier mêlant découverte technologique et créativité artistique. Une expérience originale à vivre absolument !

Gratuit Inscription obligatoire.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Initiate yourself to AI by creating unique images during a workshop combining technological discovery and artistic creativity. An original experience that’s a must!

German :

In diesem Workshop, der technologische Entdeckungen mit künstlerischer Kreativität verbindet, lernen Sie die KI kennen, indem Sie einzigartige Bilder kreieren. Eine originelle Erfahrung, die Sie unbedingt machen sollten!

Italiano :

Imparate a conoscere l’intelligenza artificiale e a creare immagini uniche in un workshop che unisce scoperta tecnologica e creatività artistica. Un’esperienza originale da non perdere!

Espanol :

Aprenda sobre la IA y cree imágenes únicas en un taller que combina el descubrimiento tecnológico y la creatividad artística. ¡Es una experiencia original que no te puedes perder!

