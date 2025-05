ATELIER MULTIMÉDIA CRÉER UNE HISTOIRE AVEC L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Béziers, 14 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Explorez le pouvoir de l’intelligence artificielle pour créer des récits fascinants. Dans cet atelier, laissez parler votre imagination et coécrivez une histoire originale avec l’IA. Une aventure créative et amusante à ne pas manquer !

Gratuit Inscription obligatoire.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Let your imagination run wild and create a unique story with AI in this fun workshop. A creative and captivating experience not to be missed!

German :

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und erschaffen Sie in diesem spielerischen Workshop eine einzigartige Geschichte mithilfe der KI. Eine kreative und fesselnde Erfahrung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Date sfogo alla vostra immaginazione e create una storia unica con l’AI in questo divertente laboratorio. Un’esperienza creativa e accattivante da non perdere!

Espanol :

Deja volar tu imaginación y crea una historia única con IA en este divertido taller. ¡Una experiencia creativa y cautivadora que no te puedes perder!

