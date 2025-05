ATELIER MULTIMÉDIA L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À PORTÉE DE MAIN – Béziers, 21 juin 2025 07:00, Béziers.

Découvrez comment l’IA peut simplifier votre vie, de l’aide culinaire à la création de documents, en passant par la recherche d’infos et l’assistance aux devoirs.

Venez explorer les nombreuses applications de l’intelligence artificielle à travers des exemples pratiques aide culinaire, création de documents, recherche d’infos, et soutien aux devoirs. Découvrez comment l’IA peut simplifier votre quotidien.

Gratuit Inscription obligatoire.

Ados/adultes. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Discover how AI can simplify your life, from culinary help to document creation, news retrieval and homework assistance.

German :

Erfahren Sie, wie KI Ihr Leben vereinfachen kann, von der Hilfe beim Kochen über die Erstellung von Dokumenten bis hin zur Suche nach Informationen und Hausaufgabenhilfe.

Italiano :

Scoprite come l’intelligenza artificiale può semplificarvi la vita, aiutandovi a cucinare, creare documenti, trovare informazioni e aiutarvi a fare i compiti.

Espanol :

Descubre cómo la IA puede simplificarte la vida, desde ayudarte a cocinar hasta crear documentos, buscar información y ayudarte con los deberes.

