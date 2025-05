Atelier multiplication des Végétaux – Médiathèque de Rion Rion-des-Landes, 17 mai 2025 09:30, Rion-des-Landes.

Atelier multiplication des Végétaux Médiathèque de Rion 232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes

Gratuit

2025-05-17 09:30:00

2025-05-17

Vous souhaitez faire des boutures de vos belles plantes, mais vous n’êtes pas sûr de la marche à suivre ? La médiathèque vous propose de venir profiter des conseils éclairés de spécialistes à travers un atelier pratique.

Médiathèque de Rion 232 Rue François Mauriac

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondesmandes.fr

English : Atelier multiplication des Végétaux

Would you like to take cuttings from your beautiful plants, but aren’t sure how to go about it? The mediatheque invites you to take advantage of expert advice in a practical workshop.

German : Atelier multiplication des Végétaux

Sie möchten Stecklinge von Ihren schönen Pflanzen machen, sind sich aber nicht sicher, wie Sie vorgehen sollen? In der Mediathek können Sie sich in einem praktischen Workshop von Experten beraten lassen.

Italiano :

Volete fare delle talee dalle vostre bellissime piante, ma non sapete come fare? La Mediateca vi offre la possibilità di seguire i consigli di un esperto in un workshop pratico.

Espanol : Atelier multiplication des Végétaux

¿Le gustaría hacer esquejes de sus hermosas plantas, pero no está seguro de cómo hacerlo? La mediateca le ofrece la oportunidad de recibir consejos de expertos en un taller práctico.

