Atelier MUPOP La fabrique à comptines

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:30:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-30

Un atelier ludique et créatif où chacun peut exprimer sa personnalité. À la fin, ceux qui le souhaitent pourront présenter leur comptine devant un public bienveillant et entonner ensemble un joyeux air de fête !

.

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

A fun and creative workshop where everyone can express their own personality. At the end, those who wish to do so can present their nursery rhyme in front of a friendly audience, and sing along to a festive tune!

German :

Ein spielerischer und kreativer Workshop, in dem jeder seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen kann. Am Ende können diejenigen, die möchten, ihren Kinderreim vor einem wohlwollenden Publikum präsentieren und gemeinsam eine fröhliche Festtagsstimmung anstimmen!

Italiano :

Un laboratorio divertente e creativo in cui ognuno potrà esprimere la propria personalità. Al termine, chi lo desidera potrà presentare la propria filastrocca davanti a un pubblico simpatico e cantare insieme a una melodia festosa!

Espanol :

Un taller divertido y creativo en el que cada uno puede expresar su propia personalidad. Al final, los que lo deseen podrán presentar su canción infantil ante un público simpático y cantar al son de una melodía festiva

L’événement Atelier MUPOP La fabrique à comptines Montluçon a été mis à jour le 2025-11-19 par Montluçon Tourisme