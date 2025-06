Atelier MUPOP Le son des émotions MuPop (Music Museum) Montluçon 9 juillet 2025 07:00

Allier

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-13

2025-07-09

2025-07-18

2025-07-30

2025-08-13

2025-08-22

Viens découvrir comment les sons peuvent faire danser tes émotions !

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

English :

Come and discover how sounds can make your emotions dance!

German :

Komm und finde heraus, wie Klänge deine Gefühle zum Tanzen bringen können!

Italiano :

Venite a scoprire come i suoni possono far danzare le vostre emozioni!

Espanol :

¡Ven y descubre cómo los sonidos pueden hacer bailar tus emociones!

