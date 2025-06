Atelier MUPOP Lego® MuPop (Music Museum) Montluçon 9 juillet 2025 07:00

Allier

Atelier MUPOP Lego® MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-06

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-31

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Petits et grands découvrent de sons étonnants, puis relèvent un défi construire leur propre instrument… en Lego© !

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

Young and old discover amazing sounds, then take up the challenge of building their own instrument… out of Lego©!

German :

Groß und Klein entdecken erstaunliche Klänge und stellen sich dann einer Herausforderung: Sie bauen ihr eigenes Instrument… aus Lego©!

Italiano :

Grandi e piccini possono scoprire alcuni suoni sorprendenti e poi accettare la sfida di costruire il proprio strumento… con il Lego©!

Espanol :

Grandes y pequeños podrán descubrir sonidos asombrosos y enfrentarse al reto de construir su propio instrumento… ¡con Lego©!

