Atelier Muppets & Bunraku Charleville-Mézières

Atelier Muppets & Bunraku

ESNAM 16, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-20

2026-02-18

Fabriquez votre propre muppet avec une bouche articulée ! À l’aide de papier kraft, les jeunes participants construiront des visages d’animaux, d’humains ou totalement imaginaires.Puis, nous y ajouterons un corps et nous amuserons à le manipuler à plusieurs (technique du bunraku).En explorant les mouvements de ces marionnettes, naîtront différents personnages, différentes personnalités, que les participants mettront en scène à travers de courtes saynètes.Matin 9h30 à 12h pour les 8-10 ans (arrivée possible à 9h)Après-midi 14h à 16h30 pour les 11-13 ans (arrivée possible à 13h30).

Make your own muppet with an articulated mouth! Using kraft paper, young participants will construct animal, human or completely imaginary faces.Then we’ll add a body and have fun manipulating it together (bunraku technique).By exploring the movements of these puppets, different characters and personalities will emerge, which participants will act out in short sketches.Morning 9.30am to 12pm for 8-10 year olds (arrival possible at 9am)Afternoon 2pm to 4.30pm for 11-13 year olds (arrival possible at 1.30pm).

