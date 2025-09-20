Atelier murs de pierres sèches Douelle

Atelier murs de pierres sèches

1522 Rue des Tonneliers Douelle Lot

Atelier proposé par l’association M.A.D.E.R (Mémoire, Archives, Découvertes, Enigmes et Renaissance)

1522 Rue des Tonneliers Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 31 46 41 56

English :

Workshop organized by M.A.D.E.R (Mémoire, Archives, Découvertes, Enigmes et Renaissance)

German :

Workshop angeboten von der Vereinigung M.A.D.E.R (Mémoire, Archives, Découvertes, Enigmes et Renaissance)

Italiano :

Workshop organizzato dall’associazione M.A.D.E.R (Memoria, Archivi, Scoperte, Enigmi e Rinascimento)

Espanol :

Taller organizado por la asociación M.A.D.E.R (Memoria, Archivos, Descubrimientos, Enigmas y Renacimiento)

