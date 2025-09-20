Atelier murs de pierres sèches Douelle
Atelier murs de pierres sèches Douelle samedi 20 septembre 2025.
Atelier murs de pierres sèches
1522 Rue des Tonneliers Douelle Lot
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Atelier proposé par l’association M.A.D.E.R (Mémoire, Archives, Découvertes, Enigmes et Renaissance)
1522 Rue des Tonneliers Douelle 46140 Lot Occitanie
English :
Workshop organized by M.A.D.E.R (Mémoire, Archives, Découvertes, Enigmes et Renaissance)
German :
Workshop angeboten von der Vereinigung M.A.D.E.R (Mémoire, Archives, Découvertes, Enigmes et Renaissance)
Italiano :
Workshop organizzato dall’associazione M.A.D.E.R (Memoria, Archivi, Scoperte, Enigmi e Rinascimento)
Espanol :
Taller organizado por la asociación M.A.D.E.R (Memoria, Archivos, Descubrimientos, Enigmas y Renacimiento)
