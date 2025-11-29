Atelier Muscaris « Couronne de Noël » Centre Social Saint-Martinien
Atelier Muscaris « Couronne de Noël » Centre Social Saint-Martinien samedi 29 novembre 2025.
Atelier Muscaris « Couronne de Noël »
Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Muscaris & Cie vous propose de réaliser votre propre couronne de Noël , un moment créatif et convivial pour préparer les fêtes en beauté !
Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 17 celinemuscaris@orange.fr
English :
Muscaris & Cie invites you to make your own Christmas wreath, a creative and convivial way to prepare for the festive season in style!
German :
Muscaris & Cie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen Weihnachtskranz zu basteln , ein kreativer und geselliger Moment, um die Feiertage mit Stil vorzubereiten!
Italiano :
Muscaris & Cie vi invita a realizzare la vostra ghirlanda di Natale, un modo creativo e conviviale per prepararsi alle feste con stile!
Espanol :
Muscaris & Cie le invita a confeccionar su propia corona de Navidad, una forma creativa y cordial de prepararse para las fiestas por todo lo alto
