Atelier Muscaris « Couronne de Noël »

Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Muscaris & Cie vous propose de réaliser votre propre couronne de Noël , un moment créatif et convivial pour préparer les fêtes en beauté !

+33 6 28 56 69 17 celinemuscaris@orange.fr

English :

Muscaris & Cie invites you to make your own Christmas wreath, a creative and convivial way to prepare for the festive season in style!

German :

Muscaris & Cie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen Weihnachtskranz zu basteln , ein kreativer und geselliger Moment, um die Feiertage mit Stil vorzubereiten!

Italiano :

Muscaris & Cie vi invita a realizzare la vostra ghirlanda di Natale, un modo creativo e conviviale per prepararsi alle feste con stile!

Espanol :

Muscaris & Cie le invita a confeccionar su propia corona de Navidad, una forma creativa y cordial de prepararse para las fiestas por todo lo alto

