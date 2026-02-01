Atelier Muscler sa répartie face aux discours discriminants Café-Lecture La Clef Brioude
Atelier Muscler sa répartie face aux discours discriminants Café-Lecture La Clef Brioude mercredi 4 février 2026.
Atelier Muscler sa répartie face aux discours discriminants
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-03-04
2026-02-04 2026-03-04 2026-04-15
L’audacieuse propose un espace d’entrainement, utilisant le jeu et l’intelligence collective, pour que se positionner, poser ses limites et/ou venir en soutien deviennent des automatismes.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com
English :
L’audacieuse offers a training space, using play and collective intelligence, so that positioning oneself, setting limits and/or providing support become automatic.
