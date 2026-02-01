Atelier Muscler sa répartie face aux discours discriminants Café-Lecture La Clef Brioude

Atelier Muscler sa répartie face aux discours discriminants

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

L’audacieuse propose un espace d’entrainement, utilisant le jeu et l’intelligence collective, pour que se positionner, poser ses limites et/ou venir en soutien deviennent des automatismes.

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com

L’audacieuse offers a training space, using play and collective intelligence, so that positioning oneself, setting limits and/or providing support become automatic.

