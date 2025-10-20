Atelier musical BeatBox Bourganeuf

Atelier musical BeatBox Bourganeuf lundi 20 octobre 2025.

Atelier musical BeatBox

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Gratuit

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

2025-10-20

Dans le cadre de sa programmation d’automne, Agora propose un atelier BeatBox animé par Cédric du groupe GZK.

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

